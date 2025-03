Unerwartete Wende in Linzer City-Bike-Debatte

„Lediglich um ein Jahr verlängern“

Vor allem wollte er in einer Anfrage an SP-Stadtchef Dietmar Prammer wissen, wie damals die Vergabe abgelaufen war. 12 Interessenten hatten die Bewerbungsunterlagen angefordert, lediglich einer hatte sich beworben und mit dem der SPÖ zugehörigen Gutenberg-Werbering auch den Zuschlag bekommen. Weil auf Anfrage von VP-Stadtvize Martin Hajart der Betreiber keine Zahlen zur wirtschaftlichen Bewertung rausgeben wollte, schlug Stefan Burgstaller gestern in dieselbe Kerbe wie Hajart in der Vorwoche, als er meinte: „Der Vertrag sollte vorerst lediglich um ein Jahr verlängert werden, um den Betreiber zu motivieren, dass er der Stadt die relevanten wirtschaftlichen Daten offenlegt, um diese zu prüfen.“

Mobilitätsreferent rudert zurück

Heute, Freitag, wäre der letztmögliche Tag für eine Entscheidung dahingehend gewesen. Doch anstatt hitziger Last-Minute-Diskussionen kam gestern plötzlich alles anders. VP-Stadtvize und Mobilitätsreferent Martin Hajart ruderte zurück und klärt im Gespräch mit der „Krone“ auf, warum: „Auf mein Drängen hat die City Bike GmbH doch noch die Zahlen offengelegt. Diese wiederum haben Magistratsdirektorin Ulrike Huemer und Finanzdirektor Christian Schmid analysiert und beurteilt.“