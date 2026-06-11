Heftige Unwetter: „Bitte seien Sie vorsichtig“

In Gosdorf bei Mureck zog am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein schweres Unwetter durch. Zwar dauerte dieses nur rund zehn Minuten, doch die Auswirkungen waren beträchtlich. „Der Sturm hatte es in sich“, berichtet Franz Konrad von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Radkersburg. In Gosdorf stürzte ein großer alter Baum auf ein Wohnhaus. Auch im Bereich der Kirche von Mureck wurden mehrere große Bäume umgerissen. Insgesamt standen 80 bis 90 Feuerwehrleute im Einsatz, 14 Feuerwehren wurden alarmiert. Zahlreiche Straßen mussten von umgestürzten Bäumen befreit werden. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Donnerstag noch an.