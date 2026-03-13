„Nadelöhr“ wegen weiterer Arbeiten auf A2

Die Bauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Wien starten – abhängig von der Witterung – voraussichtlich am 19. März. Dabei wird ein Fahrstreifen in einer sogenannten Trogspur (Fahrstreifen, der durch Betonleitwände oder andere Begrenzungen eingeengt wird) auf die Richtungsfahrbahn Graz verlegt, während zwei Fahrstreifen weiterhin auf der bestehenden Hauptfahrbahn geführt werden.