„Nadelöhr“ wegen weiterer Arbeiten auf A2

Die Baustelle zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt (NÖ) tritt in die nächste Bauphase ein. Im heurigen Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung der Richtungsfahrbahn Wien sowie auf der Instandsetzung der Auf- und Abfahrten im Bereich der Anschlussstelle Wiener Neustadt West.
Bereits am 9. März begannen die Arbeiten mit der Einrichtung der neuen Verkehrsführung. Zunächst erfolgen diese auf der Richtungsfahrbahn Graz. Während dieser Phase bleiben alle drei Fahrstreifen sowie die Abfahrten weiterhin uneingeschränkt befahrbar.
Die Bauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Wien starten – abhängig von der Witterung – voraussichtlich am 19. März. Dabei wird ein Fahrstreifen in einer sogenannten Trogspur (Fahrstreifen, der durch Betonleitwände oder andere Begrenzungen eingeengt wird) auf die Richtungsfahrbahn Graz verlegt, während zwei Fahrstreifen weiterhin auf der bestehenden Hauptfahrbahn geführt werden.
Achtung: Wer in Richtung S4, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt West, Wöllersdorf oder zur Raststation Föhrenberg abfahren möchte, sollte sich rechtzeitig auf der rechten Spur einordnen. Aus dem Trogbereich heraus sind keine Abfahrten möglich. Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2026 andauern.
