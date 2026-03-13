Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier droht wieder Stau

„Nadelöhr“ wegen weiterer Arbeiten auf A2

Niederösterreich
13.03.2026 09:00
Die Bagger stehen bereit – in den nächsten Tagen werden die Instandsetzungsarbeiten auf der A2 ...
Die Bagger stehen bereit – in den nächsten Tagen werden die Instandsetzungsarbeiten auf der A2 bei Wöllersdorf fortgesetzt.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Asfinag, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Baustelle zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt (NÖ) tritt in die nächste Bauphase ein. Im heurigen Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung der Richtungsfahrbahn Wien sowie auf der Instandsetzung der Auf- und Abfahrten im Bereich der Anschlussstelle Wiener Neustadt West.

0 Kommentare

Bereits am 9. März begannen die Arbeiten mit der Einrichtung der neuen Verkehrsführung. Zunächst erfolgen diese auf der Richtungsfahrbahn Graz. Während dieser Phase bleiben alle drei Fahrstreifen sowie die Abfahrten weiterhin uneingeschränkt befahrbar.

Die Bauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Wien starten – abhängig von der Witterung – voraussichtlich am 19. März. Dabei wird ein Fahrstreifen in einer sogenannten Trogspur (Fahrstreifen, der durch Betonleitwände oder andere Begrenzungen eingeengt wird) auf die Richtungsfahrbahn Graz verlegt, während zwei Fahrstreifen weiterhin auf der bestehenden Hauptfahrbahn geführt werden.

Achtung: Wer in Richtung S4, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt West, Wöllersdorf oder zur Raststation Föhrenberg abfahren möchte, sollte sich rechtzeitig auf der rechten Spur einordnen. Aus dem Trogbereich heraus sind keine Abfahrten möglich. Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2026 andauern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.880 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.808 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
145.999 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1211 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf