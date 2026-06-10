Elisabethinen: In Graz siedelt ein ganzes Spital

Damit ist die große Neuordnung der Ordensspitäler in Graz abgeschlossen. Die Barmherzigen Brüder haben schon vor einigen Jahren, nach mehreren Ausbaustufen, alle Abteilungen in der Marschallgasse vereint und den Standort Eggenberg verlassen. Die Elisabethinen sind dort für die Übergangszeit eingezogen, nun konzentrieren auch sie alles an einem Ort. Medizinisch setzen die Barmherzigen Brüder primär auf operative Eingriffe, die Elisabethinen hingegen auf Psychiatrie, Altersmedizin und Neurologie.