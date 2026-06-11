Der schmale Grat zwischen Energie und Tierschutz

Das besondere Risiko: Der Adlerhorst liegt innerhalb von kaum 100 Metern zu einer der geplanten Windrad-Standorte. Die Bürgerinitiative hatte daher in der Verhandlung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), unter anderem mit Schützenhilfe durch den NÖ Umweltanwalt, auf das hohe Risiko für Diana hingewiesen. Ebenso wie auf die Wichtigkeit des Habitats, das laut Ornithologen auch Schwarzstörche, Rotmilane und Seeadler beheimatet.