Voten und gewinnen: Sieger-Gala für die Feuerwehr

Es war ein Abend der Emotionen, der Gemeinschaft und des Jubels: Mit den Siegern der Feuerwehr-Challenge feierten ORF Niederösterreich und die Kronen Zeitung im Festzelt beim Landesstudio in St. Pölten. Im Rahmen der Challenge produzierten 73 Feuerwehren aus allen Landesteilen ein einminütiges Video in Reimform. Dabei haben die engagierten Kameraden Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft gezeigt, aber auch viel Humor. Zusätzlich berichteten sie über bewegende Einsätze und schickten Fotos ein.

732.911 Stimmen abgegeben

Die Abstimmung danach entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Online-Bewerbe in Niederösterreich: sagenhafte 732.911 Stimmen (!) wurden abgegeben, obwohl man nur einmal pro Stunde voten konnte.