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Feuerwehr Challenge

Voten und gewinnen: Sieger-Gala für die Feuerwehr

Niederösterreich
11.06.2026 08:08
Gejubelt wurde anlässlich der Feuerwehr-Challenge Dienstagabend im Festzelt in St. Pölten.
Gejubelt wurde anlässlich der Feuerwehr-Challenge Dienstagabend im Festzelt in St. Pölten.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Es gab etwas zu feiern: mehr als 730.000 Votings bei der Feuerwehr-Challenge von Radio-Niederösterreich und der „Krone“. Die beliebtesten Feuerwehren wurden nun geehrt.

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Es war ein Abend der Emotionen, der Gemeinschaft und des Jubels: Mit den Siegern der Feuerwehr-Challenge feierten ORF Niederösterreich und die Kronen Zeitung im Festzelt beim Landesstudio in St. Pölten. Im Rahmen der Challenge produzierten 73 Feuerwehren aus allen Landesteilen ein einminütiges Video in Reimform. Dabei haben die engagierten Kameraden Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft gezeigt, aber auch viel Humor. Zusätzlich  berichteten sie über bewegende Einsätze und schickten Fotos ein.

732.911 Stimmen abgegeben
Die Abstimmung danach entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Online-Bewerbe in Niederösterreich: sagenhafte 732.911 Stimmen (!) wurden abgegeben, obwohl man nur einmal pro Stunde voten konnte.

Birgit Perl (ORF) führte durch das Programm der Challenge-Feier.
Birgit Perl (ORF) führte durch das Programm der Challenge-Feier.(Bild: Attila Molnar)
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer, Kommandant ...
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer, Kommandant Manuel Wurz (Waldenstein), Kommandant-Stellvertreter Jürgen Glück (Geras), Kommandant Peter Gamsjäger (Herzogbirbaum), „Krone NÖ“-Chef Lukas Lusetzky.(Bild: Attila Molnar)
ORF-Moderator und Musiker Tom Schwarzmann griff zum Saxophon.
ORF-Moderator und Musiker Tom Schwarzmann griff zum Saxophon.(Bild: Attila Molnar)
Die Lindner-Band sorgte bei der Challenge-Feier für die passende Musik.
Die Lindner-Band sorgte bei der Challenge-Feier für die passende Musik.(Bild: Attila Molnar)

Kommandanten und Mitglieder der Wehren erhielten bei der Abschlussfeier aus den Händen von Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer und „Krone-NÖ“-Leiter Lukas Lusetzky die Siegerurkunden überreicht. Die drei ersten Plätze belegten Geras, Waldenstein und Herzogbirbaum, deren Kommandanten auf der Bühne nochmals die Erlebnisse rund um die Feuerwehr-Challenge Revue passieren ließen. Die Sieger-Wehren erhalten 5000 Euro für ihr Feuerwehrfest, eine ORF-Disco und ein Präsentationspaket der „Krone“.

ALLE Sieger zum Durchklicken:

Die Abordnung der Feuerwehr Geras: Sieger bei der Feuerwehr-Challenge.
Die Abordnung der Feuerwehr Geras: Sieger bei der Feuerwehr-Challenge.(Bild: Attila Molnar)
Die Sieger-Wehr aus Waldenstein.
Die Sieger-Wehr aus Waldenstein.(Bild: Attila Molnar)
Kameraden aus Herzogbirbaum.
Kameraden aus Herzogbirbaum.(Bild: Attila Molnar)
Auch unter den Zweitplatzierten: Großharras.
Auch unter den Zweitplatzierten: Großharras.(Bild: Attila Molnar)
Ebenfalls 2. Platz: Prottes.
Ebenfalls 2. Platz: Prottes.(Bild: Attila Molnar)
Platz 2 für Schwarzenau.
Platz 2 für Schwarzenau.(Bild: Attila Molnar)
Die Feuerwehr Behamberg erreichte einen der dritten Plätze.
Die Feuerwehr Behamberg erreichte einen der dritten Plätze.(Bild: Attila Molnar)
Einen dritten Rang errang die Feuerwehr Harmanschlag.
Einen dritten Rang errang die Feuerwehr Harmanschlag.(Bild: Attila Molnar)
Ein dritter Platz ging bei der Challenge auch an Ysper.
Ein dritter Platz ging bei der Challenge auch an Ysper.(Bild: Attila Molnar)

ORF-Direktor Alexander Hofer: „Es war uns wichtig, den Gewinner-Feuerwehren an diesem gemeinsamen Abend zu gratulieren.“ „Krone“-Leiter Lukas Lusetzky: „Danke, dass ihr mit Feuer und Flamme mitgemacht habt!“ Auch die zweitplatzierten (Schwarzenau, Prottes und Großharras) und drittplatzierten (Behamberg, Ysper und Harmanschlag) Feuerwehren der drei Wertungswochen wurden geehrt.

„Einsatz für die Bürger“
„Challenge-Erfinder“ und Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler sowie „Krone“-Projektleiter René Denk dankten für den Einsatz der Wehren, EVN-Sprecher Stefan Zach erinnerte als Sponsorvertreter an die „gelebte Kameradschaft in den Feuerwehren. Gerade bei Extremwetterereignissen oder großflächigen Stromausfällen stehen EVN und Feuerwehr Seite an Seite im Einsatz für die Bürger.“

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