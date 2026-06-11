Voten und gewinnen: Sieger-Gala für die Feuerwehr

Es gab etwas zu feiern: mehr als 730.000 Votings bei der Feuerwehr-Challenge von Radio-Niederösterreich und der „Krone“. Die beliebtesten Feuerwehren wurden nun geehrt.
Es war ein Abend der Emotionen, der Gemeinschaft und des Jubels: Mit den Siegern der Feuerwehr-Challenge feierten ORF Niederösterreich und die Kronen Zeitung im Festzelt beim Landesstudio in St. Pölten. Im Rahmen der Challenge produzierten 73 Feuerwehren aus allen Landesteilen ein einminütiges Video in Reimform. Dabei haben die engagierten Kameraden Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft gezeigt, aber auch viel Humor. Zusätzlich berichteten sie über bewegende Einsätze und schickten Fotos ein.
732.911 Stimmen abgegeben
Die Abstimmung danach entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Online-Bewerbe in Niederösterreich: sagenhafte 732.911 Stimmen (!) wurden abgegeben, obwohl man nur einmal pro Stunde voten konnte.
Kommandanten und Mitglieder der Wehren erhielten bei der Abschlussfeier aus den Händen von Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer und „Krone-NÖ“-Leiter Lukas Lusetzky die Siegerurkunden überreicht. Die drei ersten Plätze belegten Geras, Waldenstein und Herzogbirbaum, deren Kommandanten auf der Bühne nochmals die Erlebnisse rund um die Feuerwehr-Challenge Revue passieren ließen. Die Sieger-Wehren erhalten 5000 Euro für ihr Feuerwehrfest, eine ORF-Disco und ein Präsentationspaket der „Krone“.
ALLE Sieger zum Durchklicken:
ORF-Direktor Alexander Hofer: „Es war uns wichtig, den Gewinner-Feuerwehren an diesem gemeinsamen Abend zu gratulieren.“ „Krone“-Leiter Lukas Lusetzky: „Danke, dass ihr mit Feuer und Flamme mitgemacht habt!“ Auch die zweitplatzierten (Schwarzenau, Prottes und Großharras) und drittplatzierten (Behamberg, Ysper und Harmanschlag) Feuerwehren der drei Wertungswochen wurden geehrt.
„Einsatz für die Bürger“
„Challenge-Erfinder“ und Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler sowie „Krone“-Projektleiter René Denk dankten für den Einsatz der Wehren, EVN-Sprecher Stefan Zach erinnerte als Sponsorvertreter an die „gelebte Kameradschaft in den Feuerwehren. Gerade bei Extremwetterereignissen oder großflächigen Stromausfällen stehen EVN und Feuerwehr Seite an Seite im Einsatz für die Bürger.“
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