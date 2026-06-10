Strabag-Rückzieher: Umstrittene Deponie vom Tisch

Beharrlichkeit und Ausdauer machen sich also doch bezahlt: Jahrelang stemmten sich die Bewohner von Premstätten mit Initiativen und auch mit Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) gegen eine geplante Deponie am Areal der ehemaligen Lehmgrube des Ziegelwerks. Die Strabag hatte hier eine Baurestmassen- und Bodenaushubdeponie mit einem Gesamtvolumen von stolzen 991.600 Kubikmetern geplant – und das über eine Betriebsdauer von rund 20 Jahren.