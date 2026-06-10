Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude in Premstätten

Strabag-Rückzieher: Umstrittene Deponie vom Tisch

Steiermark
10.06.2026 14:35
Jubel herrschte bei den Deponie-Gegnern schon nach der abgebrochenen UVP-Verhandlung im Vorjahr.
Jubel herrschte bei den Deponie-Gegnern schon nach der abgebrochenen UVP-Verhandlung im Vorjahr.(Bild: Doppelpunkt)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Große Erleichterung bei vielen Bewohnern von Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung): Die umstrittene Deponie am Gelände des einstigen Ziegelwerks ist nun endgültig vom Tisch, die Strabag hat das Projekt zurückgezogen.

0 Kommentare

Beharrlichkeit und Ausdauer machen sich also doch bezahlt: Jahrelang stemmten sich die Bewohner von Premstätten mit Initiativen und auch mit Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) gegen eine geplante Deponie am Areal der ehemaligen Lehmgrube des Ziegelwerks. Die Strabag hatte hier eine Baurestmassen- und Bodenaushubdeponie mit einem Gesamtvolumen von stolzen 991.600 Kubikmetern geplant – und das über eine Betriebsdauer von rund 20 Jahren.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Projekt in Premstätten
UVP-Verhandlung für Deponie wurde abgebrochen
16.10.2025

„Unsere Haltung war von Beginn an klar: Dieses Projekt in dieser Dimension und an diesem Standort ist aus Sicht der Gemeinde nicht mit den Interessen Premstättens vereinbar. Dabei ging es nie um Konfrontation, sondern darum, Verantwortung für unsere Bevölkerung zu übernehmen“, stellt der Ortschef klar. Insgesamt wurden über 200 Einwendungen eingebracht. 

Bereits im Vorjahr war die UVP-Verhandlung in Graz am zweiten Verhandlungstag abgebrochen worden. Die Strabag hätte als Projektwerberin Änderungen vornehmen sollen, war damals aber noch zuversichtlich, „dass das Projekt danach genehmigt und umgesetzt werden kann“. Doch jetzt folgt eben der endgültige Schlussstrich. Allerdings befindet sich das Grundstück weiter im Eigentum der Strabag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.06.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
110.931 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.399 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.093 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1482 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1169 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf