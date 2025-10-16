UVP-Verhandlung für Deponie wurde abgebrochen

„Im Laufe der mündlichen Verhandlung sah sich die Projektwerberin gezwungen, das Vorhaben derart grundlegend abzuändern, dass eine fachliche Bewertung durch die Sachverständigen nicht mehr möglich war“, schreiben die Gegner der Baurestmassendeponie. Einwände in den Bereichen Verkehr, Immissionsschutz, Wasser, Naturschutz und Lebensqualität hätten „gravierende Schwachstellen des Projekts“ offengelegt und führten letztlich dazu, dass eine Weiterführung des Verfahrens nicht zulässig war.