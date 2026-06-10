Rettung von Auen scheitert an Amtswegen

„Eine Donauabpumpsstelle ist kein ,Kaverliersdelikt´“, so der Stadtchef

Die Sache hat nur einige Haken, wie auch Hofbauer bewusst ist: „Man müsse die Erlaubnis vom Land holen, das ginge über die Bezirkshauptstadt Tulln.“ Bürgermeister Kaufmann muss den Tatendrang allerdings bremsen: „Das sind sehr langwierige Verfahren. Nicht zuletzt deswegen, weil man auch auch die Via Donau, den Verbund sowie den Grundeigner, das Stift Klosterneuburg, bei einer Wasserentnahme mit einzelnen Ansuchen einbinden muss. Das dauert – außerdem stellt sich die Frage nach der Stromzuleitung.“