Drei Kätzchen einfach in der Mülltonne entsorgt

„Sie waren komplett unterkühlt und ausgetrocknet. Was die kleinen miterlebt haben, wir möchten es uns gar nicht vorstellen“, schreibt Mocnik auf Facebook. Zwei bis drei Wochen sind die drei Katzen alt – es handelt sich um Männchen. Eines hatte ein gebrochenes Sprungbein, zwei einen skalpierten Schwanz, alle drei hatten kleine Schnitte: „Die Verletzungen stammen vom Abladen des Müllcontainers, von einer bewussten Misshandlung gehen die Tierärzte nicht aus“, so Mocnik.