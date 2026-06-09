Drei Kätzchen einfach in der Mülltonne entsorgt

Wer macht sowas? Mitarbeiter eines weststeirischen Müllunternehmens entdeckten drei kleine Katzen in einer Mülltonne. Das tapfere Trio hat knapp überlebt und wird nun in einem Tierheim betreut.
„Es ist nicht zu fassen“, sagt Nina Mocnik vom Tierheim Franziskus in Rosental. Einfach im Müll hatten Unbekannte drei Kätzchen entsorgt. Es ist nur den aufmerksamen Augen von Mitarbeitern eines Müllunternhemens zu verdanken, dass die drei Kärzchen entdeckt und das Tierheim gerufen wurde.
„Sie waren komplett unterkühlt und ausgetrocknet. Was die kleinen miterlebt haben, wir möchten es uns gar nicht vorstellen“, schreibt Mocnik auf Facebook. Zwei bis drei Wochen sind die drei Katzen alt – es handelt sich um Männchen. Eines hatte ein gebrochenes Sprungbein, zwei einen skalpierten Schwanz, alle drei hatten kleine Schnitte: „Die Verletzungen stammen vom Abladen des Müllcontainers, von einer bewussten Misshandlung gehen die Tierärzte nicht aus“, so Mocnik.
Im Tierheim Franziskus werden die drei jungen Kätzchen nun liebevoll versorgt. Man bittet jedoch um Spenden für die Betreuung der Tiere. Spendenkonto: AT 624477056143180000.
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