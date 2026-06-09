Unbekannte stahlen Werkzeug aus einem Baucontainer

Bislang unbekannte Diebe stahlen aus einem Baustellencontainer in Brandenberg (Tiroler Bezirk Kufstein) mehrere Werkzeuge. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Zum Vorfall kam es in der Nacht auf den 31. Mai. Wie erst jetzt bekannt wurde, dürften bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr in einen Baustellencontainer neben der Brandenberger Straße in der Gemeinde Brandenberg eingebrochen sein.
Aus dem Container stahlen sie verschiedene Werkzeuge. Der Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.
Zweckdienliche Hinweise an die PI Kramsach unter Tel.: 059133/7213
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