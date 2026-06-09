Lkw-Verkehr am Buchauer Sattel: Gutachten kommt

Bisher scheiterte das Vorhaben an einem Gutachten aus dem Jahr 2019, das negativ ausfiel. Allerdings, meinen Transit-Kritiker, habe man damals vor allem auf die Flüssigkeit des Verkehrs und weniger auf die Sicherheit geachtet. Nun nimmt man einen neuen Anlauf: Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) und Landesbaudirektor Andreas Tropper gaben ein entsprechendes Gutachten zur Einführung eines Fahrverbots auf der B117 ab 7,5 Tonnen – ausgenommen Ziel- und Quellverkehr – in Auftrag. Basis war ein Schreiben des Liezener Bezirkshauptmanns Nico Groger.