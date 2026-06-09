Fataler Fehler bei Fettbrand: Mann schwer verletzt

Großer Rettungseinsatz in Loosdorf im Bezirk Melk: Beim Kochen hat sich heißes Fett in einem Topf entzündet. Der Löschversuch mit Wasser hat daraufhin eine Stichflamme ausgelöst, ein 37-Jähriger wurde schwer verletzt.
Das Unglück passierte am Montag beim Zubereiten des Mittagessens in einem Haus in Loosdorf. Beim Kochen hatte sich laut Polizei heißes Fett in einem Topf entzündet. Instinktiv dürfte der 37-Jährige daraufhin zum Wasser gegriffen haben – ein folgenschwerer Fehler.
Mit Heli ins Spital
Der Löschversuch löste daraufhin eine Stichflamme aus, die den Mann schwer verletzte. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen werden. Der Sachschaden in der Küche blieb gering.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.