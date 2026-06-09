Viele Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Tirol

Maibaum landete auf Kindergartendach

Einen kuriosen Einsatz hatten die Feuerwehrkräfte aus Münster zu verzeichnen. Sie mussten die Spitze des Maibaums vom Dach des angrenzenden Kindergartens entfernen. Dieser brach aufgrund der heftigen Windböen ab und landete auf dem Dach, das leicht beschädigt wurde. Der Einsatz konnte rasch beendet werden.