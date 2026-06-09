Viele Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Tirol

Starkregen und enormer Wind sorgten am Montagabend für zahlreiche Einsätze der Tiroler Feuerwehren. In Schlitters, Bruck am Ziller sowie Münster wurden Bäume entwurzelt und Straßenlaternen beschädigt. Auch die Spitze eines Maibaums fiel den starken Böen zum Opfer.
Wer am Montagabend gegen 19 Uhr in Teilen Tirols unterwegs war, musste sich vor den enormen Windböen in Acht nehmen. Gepaart mit starkem Regen sorgte dies für zahlreiche Einsätze für die heimischen Feuerwehren im Bezirk Schwaz.
Im Gewerbegebiet von Schlitters wurde etwa ein großer Baum entwurzelt. Dieser ragte bis auf die angrenzende Straße. Die Feuerwehr musste ihn beseitigen.
Auch in Bruck am Ziller sorgte ein umgestürzter Baum für einen Feuerwehreinsatz. Der Baum wurde entwurzelt und beschädigte eine Straßenlaterne. Die Straßeneinrichtung wurde von der Stromleitung genommen, anschließend konnten die Florianijünger aus Bruck den Baum mit der Motorsäge zerkleinern.
Maibaum landete auf Kindergartendach
Einen kuriosen Einsatz hatten die Feuerwehrkräfte aus Münster zu verzeichnen. Sie mussten die Spitze des Maibaums vom Dach des angrenzenden Kindergartens entfernen. Dieser brach aufgrund der heftigen Windböen ab und landete auf dem Dach, das leicht beschädigt wurde. Der Einsatz konnte rasch beendet werden.
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