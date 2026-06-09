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Umgestürzte Bäume

Viele Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Tirol

Tirol
09.06.2026 08:59
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Starkregen und enormer Wind sorgten am Montagabend für zahlreiche Einsätze der Tiroler Feuerwehren. In Schlitters, Bruck am Ziller sowie Münster wurden Bäume entwurzelt und Straßenlaternen beschädigt. Auch die Spitze eines Maibaums fiel den starken Böen zum Opfer.

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Wer am Montagabend gegen 19 Uhr in Teilen Tirols unterwegs war, musste sich vor den enormen Windböen in Acht nehmen. Gepaart mit starkem Regen sorgte dies für zahlreiche Einsätze für die heimischen Feuerwehren im Bezirk Schwaz.

In Schlitters wurde ein Baum entwurzelt.
In Schlitters wurde ein Baum entwurzelt.(Bild: ZOOM Tirol)

Im Gewerbegebiet von Schlitters wurde etwa ein großer Baum entwurzelt. Dieser ragte bis auf die angrenzende Straße. Die Feuerwehr musste ihn beseitigen.

In Bruck stürzte ein Baum auf eine Straße und demolierte eine Straßenlaterne.
In Bruck stürzte ein Baum auf eine Straße und demolierte eine Straßenlaterne.(Bild: ZOOM Tirol)

Auch in Bruck am Ziller sorgte ein umgestürzter Baum für einen Feuerwehreinsatz. Der Baum wurde entwurzelt und beschädigte eine Straßenlaterne. Die Straßeneinrichtung wurde von der Stromleitung genommen, anschließend konnten die Florianijünger aus Bruck den Baum mit der Motorsäge zerkleinern.

Die Spitze des Maibaums landete am Dach.
Die Spitze des Maibaums landete am Dach.(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Maibaum landete auf Kindergartendach
Einen kuriosen Einsatz hatten die Feuerwehrkräfte aus Münster zu verzeichnen. Sie mussten die Spitze des Maibaums vom Dach des angrenzenden Kindergartens entfernen. Dieser brach aufgrund der heftigen Windböen ab und landete auf dem Dach, das leicht beschädigt wurde. Der Einsatz konnte rasch beendet werden. 

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