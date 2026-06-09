Der Kampf gegen einen unheimlichen WM-„Fluch“

Auslosung lässt hoffen

„Unser Ziel ist es, die beste WM in Mexikos Geschichte zu zeigen, und daran arbeiten wir hart“, stellte Aguirre klar. Dabei hofft man nicht nur auf die Heim-Unterstützung, sondern auch auf die Auslosung. Mit Südafrika, Südkorea und Tschechien sind die Vorrundengegner in Gruppe A alle schlagbar. Danach fänden als Gruppenerster auch das Sechzehntelfinale und das Achtelfinale in Mexiko statt. Erst das so heiß ersehnte Viertelfinale wäre außerhalb der Landesgrenzen. Sollte es so weit kommen, würde sicher auch die Partie in Miami zum Heimspiel für Mexiko werden.