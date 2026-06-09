Beben auf Philippinen: Jetzt rennt die Zeit davon

Über 1000 Nachbeben

Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (PHIVOLCS) registrierte bisher rund 1100 teils heftige Nachbeben, die die Rettungsarbeiten erschwerten. Das heftigste hatte eine Stärke von 6,7. Nach Angaben des Zivilschutzes sind insgesamt rund 88.000 Menschen von den Folgen des Bebens betroffen. Etwa 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und kamen in Evakuierungszentren oder bei Verwandten und Freunden unter.