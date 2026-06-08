Biker stürzte über Motorhaube – schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Graz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst und wird intensivmedizinisch betreut.
Nach 15 Uhr fuhr der 39-Jährige in Graz am Grieskai. Ihm kam eine 25-Jährige mit dem Auto entgegen. Sie wollte links in die Hermann-Bahr-Gasse einbiegen, dürfte den Motorradfahrer aber übersehen haben. Er wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte über die Motorhaube, bevor er am Asphalt zu liegen kam.
Der 39-Jährige wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins UKH Graz eingeliefert. Dort wird er intensivmedizinisch betreut. Alkotests mit beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.
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