Biker stürzte über Motorhaube – schwer verletzt

Nach 15 Uhr fuhr der 39-Jährige in Graz am Grieskai. Ihm kam eine 25-Jährige mit dem Auto entgegen. Sie wollte links in die Hermann-Bahr-Gasse einbiegen, dürfte den Motorradfahrer aber übersehen haben. Er wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte über die Motorhaube, bevor er am Asphalt zu liegen kam.