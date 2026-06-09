Wenn sich die Spartaner mit dem Ironman matchen

Triathlon-Klassiker kehrt zurück

Doch die Ausdauersportler können bereits das nächste Großereignis im Kalender markieren. So wurde nun auch das Datum für die Rückkehr des Ironman 70.3 fixiert. Der Triathlon-Klassiker wird am 23. Mai 2027 in St. Pölten wieder Teil des europäischen Rennkalenders sein. Die Anmeldung startet bereits am 18. Juni. Der Bewerb war von 2007 bis 2019 in der Landeshauptstadt zu Gast und galt als Österreichs erster Ironman-70.3-Wettkampf. Danach wurde die Veranstaltung unter dem Banner der „Challenge Family“ ausgetragen, ehe nun die Rückkehr zur Ironman-Serie erfolgt.