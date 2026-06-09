Wenn sich die Spartaner mit dem Ironman matchen

Mit dem Spartan Race und der Rückkehr des Ironman 70.3 wird St. Pölten erneut zur Bühne für internationale Ausdauersportler. Ab 19. Juni liefern sich Sportler die Schlammschlacht des Jahres.
„Über Stock und über Stein“ lautet ab 19. Juni wieder das Motto in der Landeshauptstadt. Denn dann wird St. Pölten wieder zum Austragungsort des diesjährigen „Spartan-Race“. Drei Tage lang gilt es beim Hindernislauf Extreme zu überwinden. Spitzenathleten und Hobbysportler aus ganz Europa liefern sich dabei wieder die Schlammschlacht des Jahres.
Neben den klassischen Distanzen – beim „Sprint“ etwa fünf Kilometer und 20 Hindernisse (ideal für Einsteiger), beim „Super“ rund zehn Kilometer und 25 Hindernisse und beim „Beast“ – der Königsdisziplin – über 21 Kilometer und 30 knallharte Hindernisse. Absolut neu am Start ist dieses Jahr das „Double“-Format: Zwei Personen nehmen die Strecke gemeinsam in Angriff und können sich die Hindernisse untereinander aufteilen – also ideal für Freunde, Paare oder Firmenkollegen.
Spartan Kids Race
Eine Österreich-Premiere feiert heuer auch die „Spartan Military Challenge“. Beim Teambewerb matchen sich die österreichischen Streitkräfte. In Vierer-Mixed-Teams treten die Soldaten gemeinsam an, um die zehn Kilometer lange „Super“-Distanz samt 25 Hindernissen zu bezwingen. „Ein Format, das Kameradschaft, Ausdauer und mentale Stärke auf ein völlig neues Level hebt“, heißt es seitens des Veranstalters. Ganz nebenbei geht heuer auch das größte Spartan Kids Race in ganz Europa mit Hunderten Kindern und Jugendlichen in St. Pölten über die Bühne.
Triathlon-Klassiker kehrt zurück
Doch die Ausdauersportler können bereits das nächste Großereignis im Kalender markieren. So wurde nun auch das Datum für die Rückkehr des Ironman 70.3 fixiert. Der Triathlon-Klassiker wird am 23. Mai 2027 in St. Pölten wieder Teil des europäischen Rennkalenders sein. Die Anmeldung startet bereits am 18. Juni. Der Bewerb war von 2007 bis 2019 in der Landeshauptstadt zu Gast und galt als Österreichs erster Ironman-70.3-Wettkampf. Danach wurde die Veranstaltung unter dem Banner der „Challenge Family“ ausgetragen, ehe nun die Rückkehr zur Ironman-Serie erfolgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.