WM-Goalie verpasst Geburt seines ersten Kindes

Für den 35-Jährigen vom FC Tokyo ist es bereits die vierte WM-Teilnahme. Die Vorbereitung hatte allerdings auch private Konsequenzen. Während Kim mit Südkorea im WM-Camp weilte, brachte seine Frau das erste gemeinsame Kind zur Welt. Der Routinier zeigte sich deshalb emotional. „Es tut mir wirklich leid, dass ich während der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte“, sagte Kim im mexikanischen Zapopan. „Ich möchte von hier gute Ergebnisse mit nach Hause bringen – als Geschenk.“