Sechs Schulen vereint für den Klimaschutz

Zehn Tourismusbetriebe machten den Anfang

Seit 2023 arbeitet die Region auch mit dem Klimabündnis Tirol zusammen. Daraus entstand der Leitfaden „Klimaschutz und Klimawandelanpassung in touristischen Betrieben“. Zudem wurden im Vorjahr zehn Betriebe (acht Hotels, ein Gastronomiebetrieb und die Arlberger Bergbahnen) in einem Pilotprojekt auf dem Weg zum Klimabündnisbetrieb begleitet.