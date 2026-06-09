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Ehrung des Landes

Sechs Schulen vereint für den Klimaschutz

Tirol
09.06.2026 11:00
Helmut Mall (Bürgermeister St. Anton am Arlberg), Gerhard Eichhorn (Vize-Direktor und ...
Helmut Mall (Bürgermeister St. Anton am Arlberg), Gerhard Eichhorn (Vize-Direktor und Nachhaltigkeitskoordinator des TVB St. Anton am Arlberg), LR René Zumtobel, Michaela Gasser-Mark (Koordinatorin KLAR! Arlberg Stanzertal), Roland Wechner (Bürgermeister Flirsch), Patrik Wolf (Bürgermeister Pettneu) und Andrä Stigger (Geschäftsführer des Klimabündnis Tirol, von links.)(Bild: TVB St. Anton am Arlberg/Christian Schranz)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der Tourismus ist an Bord – nun auch die Schulen: Die KLAR!-Region Stanzertal schreibt Maßnahmen rund um den Klimaschutz besonders groß. Nun wurde die Initiative um einen ganzen Schulverbund erweitert. Dafür gab es eine Ehrung von hoher Stelle.

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Schon seit 2021 ist das Stanzertal offiziell Klimawandelanpassungsregion (KLAR!) und zählt damit zu den ersten Tirols. Das Projekt des Tourismusverbands St. Anton am Arlberg und der Gemeinden St. Anton, Pettneu, Flirsch und Strengen setzt seit Jahren konkrete Maßnahmen um.

Zehn Tourismusbetriebe machten den Anfang
Seit 2023 arbeitet die Region auch mit dem Klimabündnis Tirol zusammen. Daraus entstand der Leitfaden „Klimaschutz und Klimawandelanpassung in touristischen Betrieben“. Zudem wurden im Vorjahr zehn Betriebe (acht Hotels, ein Gastronomiebetrieb und die Arlberger Bergbahnen) in einem Pilotprojekt auf dem Weg zum Klimabündnisbetrieb begleitet.

Neu ist nun die Aufnahme eines gesamten Schulverbundes – fünf Volksschulen und eine Mittelschule. In mehrmonatigen Workshops definierten die Schulen Klimaziele und Maßnahmen.

Zitat Icon

Gerade im Bildungsbereich liegt großes Potenzial für den Klimaschutz.

Landesrat René Zumtobel

Landesrat Zumtobel zu Gast
Für so viel Engagement wurden die entsprechenden Urkunden von Landesrat René Zumtobel verliehen, der betonte: „Gerade im Bildungsbereich liegt großes Potenzial für den Klimaschutz. Die Schulen im Stanzertal zeigen eindrucksvoll, wie engagiert und zukunftsorientiert dieser Weg gestaltet werden kann.“

Unterricht mit viel Praxis
Bürgermeister Helmut Mall verwies darauf, dass die Region dabei auch finanziell Verantwortung übernehme: „Die Schulen profitieren künftig von Workshops des Klimabündnis Tirol, Bildungsformaten der Energieagentur Tirol sowie Exkursionen.“ Für die Schülerinnen und Schüler wohl spannender als so manche Stunde im Klassenraum ...

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