Warum Batteriespeicher für PV-Anlagen wichtig sind

Neue PV-Anlagen sollen künftig nur noch gefördert werden, wenn sie mit einem Batteriespeicher kombiniert werden. Der neue Ansatz erlaubt optimale solare Nutzung.
Es gibt politische Entscheidungen, die lediglich bestehende Entwicklungen bestätigen – und es gibt jene, die einen ganzen Markt neu ausrichten. Die jüngste Vorgabe in der Förderlogik für Photovoltaik zählt eindeutig zur zweiten Kategorie. Denn künftig gilt: Ohne Batteriespeicher gibt es für neue PV-Anlagen kein öffentliches Geld. Was technisch klingt, ist in Wahrheit ein energiepolitischer Kurswechsel mit Signalwirkung.
Warum Batteriespeicher essenziell sind
Die Botschaft ist klar: Nicht mehr nur die Erzeugung von Sonnenstrom steht im Mittelpunkt – sondern seine Verfügbarkeit genau dann, wenn er gebraucht wird. Damit rückt ein Baustein ins Zentrum der Energiewende, der lange unterschätzt wurde: der Batteriespeicher. Photovoltaik produziert Strom im Rhythmus der Sonne – nicht im Rhythmus des Alltags. Mittags herrscht oft Überschuss, abends dagegen steigt der Bedarf. Ohne Speicher verpufft dieser Unterschied wirtschaftlich und energetisch teilweise im Netz. Mit Speicher bleibt die Energie dort, wo sie entsteht: im eigenen Haushalt.
Genau hier liegt der eigentliche Gamechanger. Batteriespeicher verschieben den Sonnenstrom in die Abendstunden, in die Nacht, in jene Zeiten, in denen Haushalte ihn tatsächlich benötigen. Der Eigenverbrauch steigt deutlich, die Abhängigkeit vom Strommarkt sinkt spürbar. Auch wirtschaftlich verändert sich damit die Rechnung. Jede selbst gespeicherte Kilowattstunde ist Strom, der nicht zu oft volatilen Marktpreisen eingekauft werden muss. In Zeiten schwankender Energiepreise wird der Speicher also zum stabilisierenden Faktor in der privaten Energiebilanz.
Krone Sonne setzt im Rahmen ihrer PV-Komplettpakete konsequent auf integrierte, hochmoderne und damit höchst effiziente Speicherlösungen.