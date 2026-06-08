Warum Batteriespeicher für PV-Anlagen wichtig sind

Warum Batteriespeicher essenziell sind

Die Botschaft ist klar: Nicht mehr nur die Erzeugung von Sonnenstrom steht im Mittelpunkt – sondern seine Verfügbarkeit genau dann, wenn er gebraucht wird. Damit rückt ein Baustein ins Zentrum der Energiewende, der lange unterschätzt wurde: der Batteriespeicher. Photovoltaik produziert Strom im Rhythmus der Sonne – nicht im Rhythmus des Alltags. Mittags herrscht oft Überschuss, abends dagegen steigt der Bedarf. Ohne Speicher verpufft dieser Unterschied wirtschaftlich und energetisch teilweise im Netz. Mit Speicher bleibt die Energie dort, wo sie entsteht: im eigenen Haushalt.