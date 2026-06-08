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New details! Here’s how Eriksen is doing after his collapse
New details regarding Christian Eriksen’s health: The 34-year-old Dane, who collapsed again on Sunday during the friendly match against Ukraine, is on the mend.
“I spoke with Christian this morning and he is doing well. He is with his family and in good spirits. He is expected to be discharged from the hospital soon and return home,” team doctor Morten Boesen reported on Monday morning. “We are in constant contact with him and the doctors at the hospital.”
Collapses AgainIn the 65th minute, Eriksen clutched his chest and fell to the ground. After receiving initial treatment, he was able to get back up and walk on his own to an ambulance that had been driven onto the field. The match was called off with the score at 2-1 in Denmark’s favor; neither nation had qualified for the World Cup starting next week in the U.S., Mexico, and Canada.
During the 2021 European Championship, Eriksen collapsed during Denmark’s first match against Finland in Copenhagen. The midfielder had to be resuscitated on the field.
Defibrillator in his heart
In 2022, he resumed his career after, among other things, having an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) placed in his heart. Currently, after stints with the English clubs Brentford and Manchester United, he is under contract with the German Bundesliga relegated team VfL Wolfsburg.
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