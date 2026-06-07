French Open Live Updates
LIVE: Zverev on the verge of victory
Men’s French Open Final in Paris! Germany’s Alexander Zverev faces Italy’s Flavio Cobolli. We’re covering it live—see the live ticker below. The score is currently 2-2 in sets; the match will be decided in the fifth set.
Here is the live ticker:
As he takes the final step toward crowning his tennis career, Alexander Zverev isn’t about to let his buddy Flavio Cobolli stand in his way. The 29-year-old German has reached the final of a Grand Slam tournament three times before; on Sunday (3:00 p.m.), the world No. 3 aims to finally triumph in the French Open final in Paris against the surprise Italian finalist.
Zverev has so far handled the immense pressure to win the title flawlessly, following the early exit of world No. 1 Jannick Sinner and the absence of injured defending champion Carlos Alcaraz, who have won the last nine Grand Slam tournaments. His four-set victory in the semifinals against the Czech Jakub Mensik was never really in danger either. Cobolli is likely to challenge him a bit more. “He’s super-talented, super-young, he keeps getting better and better,” Zverev said of his 24-year-old friend, whom he holds in high regard as a person. “To me, he’s just a nice person. He has a good heart.”
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