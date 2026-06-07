LIVE: Zverev on the verge of victory

Zverev has so far handled the immense pressure to win the title flawlessly, following the early exit of world No. 1 Jannick Sinner and the absence of injured defending champion Carlos Alcaraz, who have won the last nine Grand Slam tournaments. His four-set victory in the semifinals against the Czech Jakub Mensik was never really in danger either. Cobolli is likely to challenge him a bit more. “He’s super-talented, super-young, he keeps getting better and better,” Zverev said of his 24-year-old friend, whom he holds in high regard as a person. “To me, he’s just a nice person. He has a good heart.”