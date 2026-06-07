Griff in Staatskassa | Kickl-Hilfe

Kickl-Hilfe. Am coolsten scheint dabei die ÖVP zu sein – jene Partei, die mit der türkis-grünen Vorgängerregierung die Staatsfinanzen so aus dem Lot brachte, treibt es am allerheißesten. Sie stellte die maßlosesten Förder-Forderungen. Was ist da los – das fragen sich immer mehr Staatsbürger. Es fragen sich auch immer mehr ÖVP-Politiker mit Kontakt zu den Bürgern, wie sie diesen erklären sollen, dass etwa für die Pensionisten oder die Reparaturen kaputter Gemeindestraßen zwar das Geld fehlt – sich die Parteien aber die Taschen ungenierter als je zuvor noch dicker füllen wollen. Nach den ÖVP-Affären Mahrer und Wöginger und dem sich anbahnenden Skandal um die Bestellung des ORF-Generaldirektors im politischen Hinterstübchen nun also auch noch Maß- und Gefühllosigkeit bei der Parteienfinanzierung: Da drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem Höhenflug der FPÖ abgefunden hat. Und hilft Kickl gleich noch massiver…