„Trockenzeiten“ in Wohnbau haben sich verflüssigt

Diese Doppelhäuser in Asparn an der Zaya sind „Krone“-Lesern nicht neu: Seit dem Einzug plagen sich in einem Teil der Anlage, der immerhin 29 Wohneinheiten umfasst, die Bewohner mit ständig wiederkehrenden Problemen der Wasserleitung – wir berichteten. „Nach dem großen Ausfall zu Neujahr ging es dann leider munter weiter.“ Die Bewohner hatten es satt, dass ein offenbarer Fehler nicht und nicht behoben werden konnte. „Entweder kam gar kein Wasser oder nur in Strohhalm-Dicke“, meinte der Wohnungseigner mit sarkastischem Unterton. Der Grant nahm umso mehr zu, da eine Bewohnerin mit einer Hautkrankheit auf frisches Wasser angewiesen ist: „Das wurde dann zur Nervensache!“ Denn die Unterbrechungen blieben und bleiben – man wusste nur nicht, wann die nächste kommt. Im März war es wieder soweit, erst nach drei Tagen war der Druck in der Leitung wieder da.