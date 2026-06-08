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„Trockenzeiten“ in Wohnbau haben sich verflüssigt

Niederösterreich
08.06.2026 09:30
Im Jänner hatten 29 Wohnungen tagelang kein Wasser. Nach vielen Wiederholungen wandte man sich ...
Im Jänner hatten 29 Wohnungen tagelang kein Wasser. Nach vielen Wiederholungen wandte man sich an die „Krone“. Die Ausfälle der Wasserversorgung betreffen nur diesen Teil der Reihenhaus-Siedlung.(Bild: zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Im Jänner hatten 29 Wohnungen tagelang kein Wasser. Nach vielen Wiederholungen wandte man sich an die „Krone“. Dieser schickte einen Sachverständigen zu der fehleranfälligen Anlage – (bislang) mit nachhaltigem Erfolg.

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Diese Doppelhäuser in Asparn an der Zaya sind „Krone“-Lesern nicht neu: Seit dem Einzug plagen sich in einem Teil der Anlage, der immerhin 29 Wohneinheiten umfasst, die Bewohner mit ständig wiederkehrenden Problemen der Wasserleitung – wir berichteten. „Nach dem großen Ausfall zu Neujahr ging es dann leider munter weiter.“ Die Bewohner hatten es satt, dass ein offenbarer Fehler nicht und nicht behoben werden konnte. „Entweder kam gar kein Wasser oder nur in Strohhalm-Dicke“, meinte der Wohnungseigner mit sarkastischem Unterton. Der Grant nahm umso mehr zu, da eine Bewohnerin mit einer Hautkrankheit auf frisches Wasser angewiesen ist: „Das wurde dann zur Nervensache!“ Denn die Unterbrechungen blieben und bleiben – man wusste nur nicht, wann die nächste kommt. Im März war es wieder soweit, erst nach drei Tagen war der Druck in der Leitung wieder da.

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Bauträgerfirma schickte Experten – seither ist man wieder „flüssig“
Anfang Mai – der nächste Wasserausfall. Ungünstigerweise an einem Freitagabend gegen 19 Uhr. Der Notdienst konnte aber um 23 Uhr „Wasser marsch“ verkünden. Tags darauf schon in der Früh war wieder alles beim Alten – sprich: trocken. Verärgert kontaktierte man die „Krone“. Der Bauträger bestätigt die letzten Ausfälle und hat nach Anfrage einen firmeneigenen Spezialisten entsandt, der die Wartungsarbeiten prüfte: „Alle nötigen und auch nachhaltigen Maßnahmen wurden gesetzt, die Schwachstelle ist gefunden.“

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