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Biker vs. Autolenker

Zu lange bei Zapfsäule: Schlägerei an Tankstelle

Tirol
08.06.2026 10:24
Bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland kam es zu der Schlägerei (Symbolbild).
Bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland kam es zu der Schlägerei (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Völlig eskaliert ist am Sonntagabend eine Streiterei bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland: Ein Motorradfahrer und ein Autolenker waren sich in die Haare geraten, weil einer von ihnen angeblich zu lange die Zapfsäule blockiert habe. Beide Männer erlitten Verletzungen. Auf den 23-jährigen Biker dürfte jetzt aber noch mehr Ärger zukommen ...

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Schauplatz der Auseinandersetzung war eine Tankstelle in Kolsass im Bezirk Innsbruck-Land. Am frühen Sonntagabend waren dort ein Motorradfahrer (23) und ein 54-jähriger Autolenker – laut Polizei beide Österreicher – aneinandergeraten. Der Streit geriet folglich zunehmend aus dem Ruder!

Auf Kopfstoß folgte Helm-Attacke
„Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung versetzte der 54-Jährige dem jüngeren Mann einen Kopfstoß gegen dessen Nase. Im Gegenzug schlug der 23-jährige Mann seinem Kontrahenten mit seinem Sturzhelm erst gegen den Kopf und dann in den Bauchbereich. Anschließend verließ der Motorradfahrer fluchtartig den Tatort“, schildern die Ermittler.

Zitat Icon

Grund für den Streit der beiden Männer war laut ersten Erhebungen, dass der Motorradlenker die Zapfsäule zu lange blockiert hätte.

Ermittler von der Polizei

Keinen Führerschein, gefälschte Kennzeichen
Der junge Biker konnte jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife ausgeforscht und angehalten werden. „Bei der Kontrolle des Motorradlenkers stellten die Beamten fest, dass dieser keinen Führerschein besitzt und er am Motorrad gefälschte Kennzeichen angebracht hatte“, heißt es weiter.

Und die Schlägerei? Worum ging es bei der Auseinandersetzung? „Der Grund für diese war laut ersten Erhebungen, dass der Motorradlenker die Zapfsäule zu lange blockiert hätte“, so die Ermittler.

Beide Männer verletzt, einer musste ins Spital
Der 54-jährige Pkw-Lenker erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht, der Motorradfahrer wurde nur leicht an der Nase verletzt. Anzeigen folgen.

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