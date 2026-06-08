Zu lange bei Zapfsäule: Schlägerei an Tankstelle

Völlig eskaliert ist am Sonntagabend eine Streiterei bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland: Ein Motorradfahrer und ein Autolenker waren sich in die Haare geraten, weil einer von ihnen angeblich zu lange die Zapfsäule blockiert habe. Beide Männer erlitten Verletzungen. Auf den 23-jährigen Biker dürfte jetzt aber noch mehr Ärger zukommen ...