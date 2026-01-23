Hausbewohner mussten tagelang ohne Wasser leben

Die ersten Tage des neuen Jahres wurde das Geschirr noch gestapelt – es gab kein Wasser für den Abwasch. Als sich in einem Wohnblock in Asparn an der Zaya im Bezirk Mistelbach jedoch trotz Urgierens bei der Hausverwaltung keine Lösung abzeichnete, begannen die Bewohner, sich mit Wasserkanistern zu behelfen: „Man stelle sich vor: kein WC, keine Körperpflege, keine ordentliche Reinigung für Wäsche und Geschirr!“, wettert ein verärgerter Mieter.