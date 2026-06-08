Extremsportler will um Insel Manhatten schwimmen

Rund 48 Kilometer durch drei Flüsse und unter 20 Brücken von New York City durch. Der Extremsportler Josef Köberl stellt sich der nächsten Herausforderung.
Der Extrem- und Eisschwimmer Josef Köberl stellt sich der nächsten sportlichen Herausforderung. Am 16. Juni schwimmt er 48 Kilometer durch das Herz von New York City. Der „20 Bridges Swim“ zählt zu den legendärsten und spektakulärsten Langstreckenschwimmrennen der Welt.
Die Strecke führt einmal um die Insel Manhattan, dabei wird Köberl durch den East River, Harlem River und Hudson River schwimmen und passiert insgesamt 20 Brücken. Die Herausforderung liegt vor allem in den Strömungen und Gezeiten.
Besonders entscheidend ist die Passage bei der Insel Mill Rock. Vom Start bei Pier A muss Köberl diesen Punkt innerhalb eines engen Zeitfensters erreichen. Nur dann kann er die Strömung nutzen, die ihn in den Harlem River trägt.
„Schachpartie mit den Gezeiten“
„Die meisten Menschen sehen Manhattan als Langstreckenschwimmen. Ich sehe es als Schachpartie mit den Gezeiten“, so der Extremsportler. Das Sportereignis bildet den Auftakt für Köberls wichtigsten Schwimmsommer.
Schon im August möchte er den Catalina Channel in Kalifornien durchqueren, einige Wochen später geht es dann nach Japan. Die Tsugaru-Straße gilt als eine der anspruchsvollsten Meerengen der Ocean’s Seven, den sieben härtesten Meeengen-Durchquerungen.
Obwohl die Distanz offiziell nur rund 18 Kilometer beträgt, können starke Strömungen die tatsächliche Schwimmstrecke auf über 40 Kilometer verlängern.
Köberl hat bereits vier der sieben Meerengen gemeistert: Ärmelkanal, Straße von Gibraltar, Cook Strait und den North Channel.
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