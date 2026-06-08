Viel Lob und wenig Tadel vom Tiroler Umweltanwalt

Natürlich ist er nicht immer einer Meinung mit den Projektwerbern – Stichwort Kaunertal. „Wir haben schon vor zehn Jahren angemerkt, dass das in dieser Form projektierte Kraftwerk im Kaunertal unter Heranziehung des Platzertales nicht die Zustimmung der Landesumweltanwaltschaft findet.“ Das sei aber keinesfalls als generelles Nein für Groß-Kraftwerke zu verstehen. „Große Wasserkraftwerke, insbesondere Pumpspeicherkraftwerke, sollen auch weiterhin möglich sein, müssen aber ökologisch vertretbar sein. Das Kopswerk II in Vorarlberg kann man sich als Vorbild nehmen.“