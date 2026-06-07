News from the Hospital
Caught in a lawn mower: Here’s how the boy (1) is doing
It was a horrific accident that occurred on Saturday morning in the Tyrolean lowlands: A one-and-a-half-year-old boy was caught in a lawn mower and suffered serious injuries. After receiving initial treatment, the child was flown by emergency helicopter to the hospital in Innsbruck. We now have an initial update from there.
It is every parent’s nightmare, which came true on Saturday around 9:45 a.m. for a couple in Steinberg am Rofan (Schwaz district). Their own child was seriously injured—in this case, in a particularly tragic way. The 40-year-old father was mowing the lawn in the garden...
Foot caught under the mower
“Based on current information, the man’s one-and-a-half-year-old son appears to have run toward the lawn mower or slipped, causing his right foot to get caught under the mower’s housing,” the police described the dramatic sequence of events on Saturday.
The shock runs deep. The toddler suffered severe injuries to his right foot. After receiving initial treatment on-site from the emergency responders who were called to the scene, the boy was flown by the emergency medical helicopter “Heli 3” to the University Hospital in Innsbruck.
The boy’s injuries are not life-threatening. He is in the general ward.
Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger zur „Krone“
Bild: Tirol Kliniken
First Update on His Condition
In response to a request from “Krone,” the hospital provided an initial update on the child’s condition on Sunday afternoon. “The boy’s injuries are not life-threatening,” emphasized hospital spokesperson Johannes Schwamberger.
The toddler is in the general ward and is receiving the best possible medical care there.
The police are now investigating how the accident occurred. Reports will subsequently be submitted to the Innsbruck District Attorney’s Office.
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