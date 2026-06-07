A Fatal Mistake
Shot himself in the leg during shooting practice
A horrific incident occurred Saturday at a shooting range in the greater Innsbruck area: While handling a firearm during training, a 51-year-old Tyrolean man accidentally shot himself in the leg. The injured man was taken to the hospital.
The fatal accident occurred late Saturday afternoon in the vicinity of Innsbruck. A training session had been conducted at the shooting range under the supervision of a 37-year-old German. The serious mishap finally occurred around 5:30 p.m. to one of the six participants, the 51-year-old Austrian.
According to current information, the 51-year-old was injured when he accidentally fired a shot while handling the weapon and hit himself.
Die Ermittler von der Polizei
Bullet struck man in the foot
“Based on current information, the man accidentally fired a shot while handling the weapon,” the police stated. The bullet struck the 51-year-old in the foot.
Police launched an investigation
Those present immediately administered first aid. The injured man was eventually taken to the Innsbruck hospital by private means. The police have launched an investigation—in part to clarify the exact sequence of events and to determine whether all safety regulations were followed.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.