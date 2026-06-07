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A Fatal Mistake

Shot himself in the leg during shooting practice

Nachrichten
07.06.2026 08:12
The fatal incident occurred during a shooting training session in the Innsbruck-Land district. ...
The fatal incident occurred during a shooting training session in the Innsbruck-Land district. (Stock photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

A horrific incident occurred Saturday at a shooting range in the greater Innsbruck area: While handling a firearm during training, a 51-year-old Tyrolean man accidentally shot himself in the leg. The injured man was taken to the hospital.

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The fatal accident occurred late Saturday afternoon in the vicinity of Innsbruck. A training session had been conducted at the shooting range under the supervision of a 37-year-old German. The serious mishap finally occurred around 5:30 p.m. to one of the six participants, the 51-year-old Austrian.

Zitat Icon

According to current information, the 51-year-old was injured when he accidentally fired a shot while handling the weapon and hit himself.

Die Ermittler von der Polizei

Bullet struck man in the foot
“Based on current information, the man accidentally fired a shot while handling the weapon,” the police stated. The bullet struck the 51-year-old in the foot.

Police launched an investigation
Those present immediately administered first aid. The injured man was eventually taken to the Innsbruck hospital by private means. The police have launched an investigation—in part to clarify the exact sequence of events and to determine whether all safety regulations were followed.

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