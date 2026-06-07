Schwangere kracht in Krems mit Auto in Bankfiliale

In Krems ist in der Nacht auf Samstag eine Lenkerin mit ihrem Wagen in eine Bankfiliale gekracht. Zwei meterhohe Fensterscheiben wurden dabei zerstört.
Die Schwangere blieb unverletzt. Ihr Wagen wurde leicht beschädigt. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.
Filiale überwacht
Durch die Mitglieder der FF Krems wurden die Reste der Glasfront entfernt. Anschließend wurde mit Holzstaffeln und Schaltafeln jenes Bodenfenster verschlossen, das direkt in die Filiale führt. Das zweite Fenster – jenes zum Selbstbedienungsfoyer der Bank – wurde mit Absperrbändern gesichert. Ein privater Sicherheitsdienst übernahm laut Feuerwehr die nächtliche Überwachung der Filiale.
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