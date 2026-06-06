Kapfenberg sitzt wieder auf dem Basketball-Thron

In den letzten Jahren hatte sich aber Österreichs Basketball-Stolz weiter in den Osten verlagert: Denn Oberwart griff gestern nach dem dritten Meisterpokal in Folge, machte sich drauf und dran, die gleiche Titel-Dynastie auszurufen, wie es (vor Corona) einst die Kapfenberger gewesen waren. Und diese Rivalität war auch diesmal auf dem Parkett in jeder Sekunde zu spüren. Wie in einer Schachpartie ging es Zug um Zug, Korb um Korb – und Foul um Foul. Man merkte rasch, dass an diesem Abend wohl nur eine gute Taktik und ein kühler Kopf über Himmel oder Hölle entscheiden. Lange Zeit konnten sich weder die Bulls noch die Gunners entscheidend absetzen, fightete man sich quasi im Paarlauf bis ins letzte Viertel, das mit nur einem Punkt Vorsprung für Kapfenberg startete.