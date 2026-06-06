Tragedy involving a child in Tyrol
One-year-old boy caught in lawn mower – seriously injured!
A horrific accident occurred on Saturday morning in the Tyrolean lowlands: A one-year-old boy was caught in a lawn mower in Steinberg am Rofan (Schwaz district) and suffered serious injuries to his foot. The child had to be flown to Innsbruck Hospital by emergency medical helicopter.
The horrific accident in Steinberg am Rofan occurred on Saturday around 9:45 a.m. A 40-year-old local resident was mowing the lawn behind his home.
Foot caught under the mower
“Based on current information, the man’s one-and-a-half-year-old son appears to have run toward the lawn mower or slipped, causing his right foot to get caught under the mower’s housing,” the police described the sequence of events.
Seriously injured child flown to hospital
The toddler suffered serious injuries to his right foot. After receiving initial treatment on-site from the emergency responders who had been called to the scene, the boy was flown to the University Hospital in Innsbruck by the emergency medical helicopter “Heli 3.”
In addition to the helicopter crew and emergency responders, an emergency physician, a first responder, and the police were also on the scene. The exact circumstances of the accident are still under investigation. Subsequent reports will be submitted to the Innsbruck District Attorney’s Office.
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