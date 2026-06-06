Kindberg gedenkt jetzt Opfer der Nazi-Verbrechen

Projekt mit Historikern und Bürgern

Gemeinsam mit Historikern, Zeitzeugenforschern und engagierten Bürgern entstanden Gedenktafeln, die an drei wichtigen Orten im Gemeindegebiet sichtbar an die Opfer des NS-Terrors erinnern sollen. Die Gedenktafeln erinnern an die 138 pflegebedürftigen Menschen aus der damaligen Siechenanstalt Kindberg, die im Jahr 1941 deportiert und 137 von ihnen ermordet wurden, an die Opfer der Endphaseverbrechen auf der Hofbaueralm, an Widerstandskämpfer, Deserteure, Zwangsarbeiter und weitere NS-Opfer in der Region.