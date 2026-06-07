Wenn ganz Kitzbühel im Schlagerglanz erstrahlt

Gibt es etwas, das Sie vor einem Konzert wie diesem immer tun – einen Gedanken, eine Routine, einen kleinen privaten Moment, der Sie auf den Abend vorbereitet?

Andrea Berg: Ja, das gibt es tatsächlich. Bevor ich auf die Bühne gehe, nehme ich mir einen Moment nur für mich und denke daran, wie viele Menschen gekommen sind und welches Vertrauen darin steckt. Das erfüllt mich jedes Mal mit großer Dankbarkeit. Direkt vor dem Auftritt stimme ich mich dann gemeinsam mit meiner Band, meinen Tänzerinnen und Tänzern und meinem Team auf einen unvergesslichen Abend ein.