Missed Qualifying
Ferrari Team Principal Suddenly Hospitalized
Ferrari team principal Frederic Vasseur will have to spend the day of qualifying for the Monaco Grand Prix in a hospital. The 58-year-old will remain at a medical facility for observation following several tests, the team announced on Saturday. The team will not release further details regarding the medical decision, the statement added.
“We wish Fred a speedy recovery and look forward to seeing him back at the track soon,” Ferrari said in the statement.
Frenchman Vasseur has been team principal of the storied Italian team since early 2023. For Sunday’s Grand Prix on the streets of Monaco, the Ferrari duo of Charles Leclerc and Lewis Hamilton are considered favorites to win following strong practice performances.
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