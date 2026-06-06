VinziWerke suchen dringend Freiwillige im Sommer

Während die meisten Steirer bald in den Urlaub aufbrechen und unbeschwerte Sommertage genießen, läuft der Betrieb bei den VinziWerken uneingeschränkt weiter. „Unsere Einrichtungen sind das ganze Jahr geöffnet, auch wenn draußen die Temperaturen steigen und viele Menschen ihren Urlaub genießen. Dass das funktioniert, verdanken wir unseren Freiwilligen“, sagt Geschäftsführerin Amrita Böker. Doch im Sommer machen auch viele Ehrenamtliche Urlaub, und bei den VinziWerken bleiben Dienste unbesetzt.