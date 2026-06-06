VinziWerke suchen dringend Freiwillige im Sommer

In der Urlaubszeit ringt die Organisation um jede helfende Hand. Ehrenamtliche können neue Erfahrungen sammeln.
Während die meisten Steirer bald in den Urlaub aufbrechen und unbeschwerte Sommertage genießen, läuft der Betrieb bei den VinziWerken uneingeschränkt weiter. „Unsere Einrichtungen sind das ganze Jahr geöffnet, auch wenn draußen die Temperaturen steigen und viele Menschen ihren Urlaub genießen. Dass das funktioniert, verdanken wir unseren Freiwilligen“, sagt Geschäftsführerin Amrita Böker. Doch im Sommer machen auch viele Ehrenamtliche Urlaub, und bei den VinziWerken bleiben Dienste unbesetzt.
Keine Vorkenntnisse nötig
Daher sucht die Hilfsorganisation noch dringend nach helfenden Händen. Denn gerade bei extremer Hitze im Sommer seien Herbergen und Anlaufstellen angesichts der gesundheitlichen Belastung für obdachlose Menschen sehr wichtig. Gefragt sind Ehrenamtliche in diversen Vinzi-Einrichtungen – vor allem als Ansprechpartner für Bewohner und einfache Tätigkeiten. Vorkenntnisse sind nicht nötig, und nach einem Kennenlerngespräch wird man umfassend begleitet und eingeschult.
Bei Nachmittags-, Nacht- und Wochenenddiensten ist der Bedarf am größten. Wer bereit ist, Zeit zu schenken und neue Erfahrungen zu sammeln, kann sich unter Tel. 0316/58 58 00 oder per Mail an vinzihaus@vinzi.at melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.