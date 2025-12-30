Tierschützer bringen Anzeige gegen Vogelfänger ein

Erst Anfang Dezember hatte das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich bestätigt, dass 30 der 370 Fanggenehmigungen für das heurige Jahr rechtswidrig waren. Basierend auf diesen Erkenntnissen brachte der Verein gegen Tierfabriken erneut zwölf Anzeigen gegen Singvogelfänger ein, die – laut eigenen Aussagen – im Oktober in Bad Goisern in flagranti erwischt worden waren.