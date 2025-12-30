Tierschützer bringen Anzeige gegen Vogelfänger ein

Der Verein gegen Tierfabriken hat zwölf Anzeigen gegen Singvogelfänger aus dem Salzkammergut eingebracht. Die Tierschützer werfen den Betreibern des umstrittenen Brauchtums vor, nicht nur gegen die oberösterreichische Artenschutzverordnung, sondern auch gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben.
Erst Anfang Dezember hatte das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich bestätigt, dass 30 der 370 Fanggenehmigungen für das heurige Jahr rechtswidrig waren. Basierend auf diesen Erkenntnissen brachte der Verein gegen Tierfabriken erneut zwölf Anzeigen gegen Singvogelfänger ein, die – laut eigenen Aussagen – im Oktober in Bad Goisern in flagranti erwischt worden waren.
Mehrere Verfehlungen
Dabei orteten die Tierschützer gleich mehrere Verfehlungen, unter anderem sollen zu viele Lockvögel verwendet, zu viele Vögel gefangen oder die Käfige in den Bäumen aufgehängt worden sein. VGT-Obmann Martin Balluch meint: „Die Tage des Singvogelfangs im Salzkammergut sind gezählt.“
