Patricia Nickel-Dönicke übernimmt Landestheater NÖ

Mit dem Abgang von Marie Rötzer ans Theater in der Josefstadt, folgt die Potsdamerin mit 1. September 2026 als Intendantin an der Spitze des Landestheaters NÖ in St. Pölten nach. Patricia Nickel-Dönicke hat sich damit gegen 49 Mitbewerber erfolgreich als neue künstlerische Leiterin durchgesetzt.