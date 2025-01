Landestheater setzt Reigen an Intendantinnen fort

Die vierte Frau in Serie an der Spitze des Landestheaters Niederösterreich: „Das ist schon wirklich etwas Besonderes!“ Mit Patricia Nickel-Dönicke übernimmt ab September 2026 erneut eine engagierte Theatermacherin als Intendantin das Zepter des erfolgreichen Bühnenhauses im Herzen von St. Pölten. Bei der gestrigen Staffelübergabe der amtierenden Leiterin Marie Rötzer – die mit der Saison 2026/2027 ans Theater in der Josefstadt wechselt – an die Nachfolgerin wurde vor allem der solidarische Umgang wohlwollend, beinah schmunzelnd gewürdigt. „Mit Isabella Suppanz, Bettina Hering und Marie Rötzer habe ich drei Vorgängerinnen, die das Landestheater Niederösterreich zu einem beeindruckend erfolgreichen Haus entwickelt haben“, erklärt die Intendantin in spe.