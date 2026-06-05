Extrem laut und zu schnell: Motorrad beschlagnahmt

Anhaltung zunächst ignoriert

Die daraufhin folgenden Anhalteversuche wurden ignoriert. Stattdessen flüchtete der Lenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Eine anwesende Zivilstreife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte mehrere massive Geschwindigkeitsübertretungen sowie noch weitere Delikte feststellen, ehe der Lenker doch noch gestoppt werden konnte.