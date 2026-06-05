Extrem laut und zu schnell: Motorrad beschlagnahmt

Bei einer Kontrollaktion im Tiroler Außerfern ging der Polizei am Feiertag ein deutscher Motorradlenker ins Netz. Dessen Verstöße waren so gravierend, dass die Maschine sofort beschlagnahmt wurde. Ein vorheriger Fluchtversuch war gescheitert.
Gegen 15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Grän im Gemeindegebiet von Weißenbach Fahrzeugkontrollen durch. Dabei konnte ein Motorradlenker aus Richtung Tannheim kommend festgestellt werden, welcher sich mit lauter Lärmentwicklung näherte.
Anhaltung zunächst ignoriert
Die daraufhin folgenden Anhalteversuche wurden ignoriert. Stattdessen flüchtete der Lenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Eine anwesende Zivilstreife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte mehrere massive Geschwindigkeitsübertretungen sowie noch weitere Delikte feststellen, ehe der Lenker doch noch gestoppt werden konnte.
Eine Reihe von Anzeigen droht nun
Der 25-jährige Deutsche (er besitzt auch die ungarische Staatsangehörigkeit) flüchtete offenbar, weil sein Motorrad zu laut war. Dieses wurde beschlagnahmt und seine Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Es werden mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.
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