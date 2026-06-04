Schwerer Unfall im Ennstal fordert fünf Verletzte

Als ein 89-jähriger Autolenker am Donnerstag die Ennstal Straße (B 320) überqueren wollte, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem anderen Pkw. Die beiden Lenker sowie drei weitere Insassen wurden verletzt, eine 85-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.