Schwerer Unfall im Ennstal fordert fünf Verletzte

Als ein 89-jähriger Autolenker am Donnerstag die Ennstal Straße (B 320) überqueren wollte, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem anderen Pkw. Die beiden Lenker sowie drei weitere Insassen wurden verletzt, eine 85-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Kurz nach 17 Uhr krachte es im Kreuzungsbereich der B320 mit der Steinerstraße auf Höhe Steinkeller. Laut Polizei wollte ein 89-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Liezen die stark befahrene Bundesstraße überqueren, wobei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit dem Pkw eines 19-Jährigen kam.
Die beiden Lenker sowie zwei weitere Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Roten Kreuz ins DKH Schladming gebracht.
Eine 85-jährige Beifahrerin im Wagen des 89-Jährigen wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins LKH Schwarzach. An beiden Autos entstand Totalschaden.
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