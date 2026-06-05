Spitzensportler wagten Ausflug in die Pferdewelt

Feingefühl und Partnerschaft

Im Rahmen eines Videodrehs lernten sie die Welt des Pferdesports kennen und stellten sich verschiedenen Aufgaben rund um die Vierbeiner. Vom ersten Kontakt mit den Tieren bis zu sportlichen Herausforderungen standen Zusammenarbeit, Kommunikation und Vertrauen im Mittelpunkt. „Viele Menschen sehen beim Springreiten vor allem die sportliche Leistung. Wer selbst mit einem Pferd arbeitet, merkt schnell, wie viel Feingefühl und Partnerschaft dahinterstecken“, erklärt Morbitzer.