Neuer Wohnraum für mehr soziale Sicherheit

Förderung von Sanierungen

Darunter fällt etwa die Förderung der Sanierung von 1067 Wohnungen sowie fünf Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, neun Geschäftslokalen und zwei Wohnheimen im mehrgeschossigen Wohnbau mit einem jährlichen Zuschuss von einer Million Euro positiv bewertet. Für neue Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 31,5 Millionen Euro sowie Einmalzuschüsse in Höhe von 5,85 Millionen Euro positiv begutachtet.