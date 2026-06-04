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Förderbeirat in NÖ

Neuer Wohnraum für mehr soziale Sicherheit

Niederösterreich
04.06.2026 14:00
Familie Burlacu mit Landesrätin Teschl-Hofmeister.
Familie Burlacu mit Landesrätin Teschl-Hofmeister.(Bild: Pressler)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Ein Zeichen für Zukunft: Förderungen für 5200 Wohneinheiten werden der Landesregierung zur Bewilligung vorgelegt.

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Ein Zeichen für die Zukunft wurde vom NÖ Wohnungsförderungsbeirat gesetzt: mit 3196 Wohneinheiten und drei Wohnheimen im großvolumigen Bereich sowie mit 2013 Wohneinheiten im kleinvolumigen Bereich mit einem Volumen von 185,7 Millionen Euro.

„Gerade in Zeiten steigender Bau- und Energiekosten ist es besonders wichtig, weiterhin leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für die Menschen in Niederösterreich zu schaffen“, ortet Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ein klares Zeichen für soziale Sicherheit und regionale Wertschöpfung.

Förderung von Sanierungen
Darunter fällt etwa die Förderung der Sanierung von 1067 Wohnungen sowie fünf Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, neun Geschäftslokalen und zwei Wohnheimen im mehrgeschossigen Wohnbau mit einem jährlichen Zuschuss von einer Million Euro positiv bewertet. Für neue Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 31,5 Millionen Euro sowie Einmalzuschüsse in Höhe von 5,85 Millionen Euro positiv begutachtet.

Infos: www.noe-wohnbau.at
Wohnbau-Hotline: 02742/22133

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