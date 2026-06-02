Kletterer wurde beinahe von Steinschlag erwischt

Rucksäcke durchlöchert

Nachdem sie unverletzt geblieben waren, entschlossen sich die drei, den Rückzug anzutreten und aus der Route nach unten abzuseilen. Gruselig: Unten hatten die Kletterer ihre Rucksäcke gelagert. Diese wurden durch den Steinschlag durchlöchert. Die Männer verständigten dann die örtlich zuständige Polizeidienststelle Bad Goisern und informierten die Beamten über das Geschehene. Bei einer Erkundung durch die Alpinpolizei konnte festgestellt werden, dass sich am oberen Wandfuß der Echernwand auf einer Seehöhe von etwa 920 Meter über dem Meer ein etwa zwei mal zwei Meter großer Felsblock gelöst hatte und Richtung Tal gestürzt war.