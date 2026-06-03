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„Dunkelster Moment“

Richard Gere bezeichnet Donald Trump als „Irren“

Society International
03.06.2026 08:37
Noor Pahlavi (Mitte), die älteste Tochter des im Exil lebenden iranischen Kronprinzen Reza ...
Noor Pahlavi (Mitte), die älteste Tochter des im Exil lebenden iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi, und der US-Schauspieler Richard Gere (links), die anlässlich des Oslo Freedom Forums in Oslo weilen, werden am 2. Juni 2026 im Storting in Oslo vom Storting-Präsidenten Masud Gharahkhani (rechts) begrüßt.(Bild: AFP/JAVAD PARSA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywoodstar Richard Gere hat US-Präsident Donald Trump als „Irren“ bezeichnet. „Wir leben im dunkelsten Moment, den ich auf diesem Planeten je erlebt habe“, sagte der 76-Jährige am Dienstag bei einer Preisverleihung in Oslo.

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 „Am ersten Tag hat dieser Typ fast alles demontiert, was an der US-Regierung und am US-Volk gut war“, erklärte Gere vor hunderten Zuhörern. Die Wahl Trumps sei nur möglich gewesen, „weil wir eingeschlafen sind. Es war uns egal“, kritisierte er.

Unter Verweis auf einen kürzlichen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau rief Gere zur Wachsamkeit auf: „Wir müssen die Anzeichen erkennen, diese Diktatur der Monster, wie schnell sie entsteht. Wir müssen wachsam sein.“

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Der Schauspieler, der mit seinen Rollen in „Pretty Woman“ und „American Gigolo“ weltberühmt wurde, äußerte sich bei der Verleihung des Vaclav-Havel-Preises für kreativen Dissens. Während des Oslo Freedom Forums gab Gere die Auszeichnungen für den inhaftierten chinesischen Künstler Gao Zhen und den Dissidenten Sai aus Myanmar bekannt.

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