Ein crossmedialer Blick auf das „Wunderteam“

Als Österreich mit Armut, hoher Arbeitslosigkeit und politischen Spannungen zu kämpfen hatte, sorgte das Fußballnationalteam Anfang der 30er-Jahre für seltene Freuden und eroberte 1932 sogar den Europapokal, den Vorläufer der heute alle vier Jahre ausgetragenen Europameisterschaft. Ein bunt zusammengewürfeltes Team aus einzelnen Persönlichkeiten schrieb Fußballgeschichte und machte Österreich für wenige Jahre zur besten Mannschaft der Welt. Passend zum baldigen Start der Fußball-WM hat der ORF dieses ambitionierte Projekt in die Hand genommen und daraus ein „Multiplattform-Storyprojekt“ erzeugt, wie man es selbst bezeichnet. Übersetzt bedeutet das, dass mein seit Ende März regelmäßig auf Instagram postet und von der Digitalplattform hinüber ins lineare Format geht, wo heute um 20.15 Uhr auf ORF 1 „True Stories: Das Wunderteam“ ausgestrahlt wird.