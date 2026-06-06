Die kleine Botin schafft die letzten Kilometer

Neulich ist mir diese Situation in den Sinn gekommen, als ich zwischen Wäschebergen, Terminen, Einkaufslisten und Schul-Schluss-To-Dos fast nicht mehr weiter wusste. Auch im normalen täglichen Wahnsinn gibt es Momente, wo man glaubt, keinen Schritt mehr machen zu können. Was ich beim Laufen lernen durfte: nicht der Blicke auf die gesamte Strecke ist wichtig, sondern nur der nächste Schritt. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion, die mich das Laufen lehrte: Stärke bedeutet nicht, unermüdlich zu sein. Stärke bedeutet zu wissen, dass auch schwere Kilometer vorbeigehen und man stärker daraus hervorgeht, als man gestartet ist.