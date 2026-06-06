Die kleine Botin schafft die letzten Kilometer

Was mir ein Jahr sehr moderater Laufsport für den Alltag gezeigt hat. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Wer schon mal gelaufen ist, kennt diesen Moment: der Körper wird plötzlich schwer, die Beine fühlen sich an wie Beton, die Atmung wird lauter, der Kopf beginnt zu denken und zu rechnen. Noch vier Kilometer, noch drei…. Und der Gedanke „Ich schaffe es nicht!“ wird immer lauter.
Das stimmt aber meistens nicht. Der Körper kann noch so viel mehr, als der Kopf zu wissen glaubt! Was sich wie eine Hürde oder eine Grenze anfühlt, ist eher eine neue „Wegmarke“. Bei mir war das auf der normalen, einfachen Laufstrecke, die einen mittleren Anstieg beinhaltet. Ich habe mich lange Zeit davor gescheut, dieses Stück zu laufen und jedes Mal davor umgedreht. Irgendwann hab ich es dann einfach versucht und der unangenehme Abschnitt, den ich so gefürchtet habe, war in Echt halb so wild!
Neulich ist mir diese Situation in den Sinn gekommen, als ich zwischen Wäschebergen, Terminen, Einkaufslisten und Schul-Schluss-To-Dos fast nicht mehr weiter wusste. Auch im normalen täglichen Wahnsinn gibt es Momente, wo man glaubt, keinen Schritt mehr machen zu können. Was ich beim Laufen lernen durfte: nicht der Blicke auf die gesamte Strecke ist wichtig, sondern nur der nächste Schritt. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion, die mich das Laufen lehrte: Stärke bedeutet nicht, unermüdlich zu sein. Stärke bedeutet zu wissen, dass auch schwere Kilometer vorbeigehen und man stärker daraus hervorgeht, als man gestartet ist.
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