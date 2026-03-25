Stadt ebnet den Weg für neues Sicherheitszentrum

Zwei Bäder im Winter eines zu viel?

Weiters wird ein Ersatz für die im (winterlichen) Betrieb teure Traglufthalle über dem Citysplash in Form einer Leichtbauhalle geprüft. Dies kritisiert vor allem die mittlerweile als „wilde“ Mandatarin vertretene Susanne Binder-Novak. „Benötigt St. Pölten wirklich zwei Schwimmbäder im Winter?“, fragt sie. Zumal das Freibad mit Traglufthalle kein öffentliches Bad sei. „Die Halle kann nur von Personen genutzt werden, die einem Verein oder einer öffentlichen Institution angehören, zahlen dürfen es aber die Steuerzahler“, so Binder-Novak, die auch anmerkte, dass die geschätzten Kosten von 700.000 Euro nicht im Beschlussantrag erwähnt worden sind.